الفالح: الهجوم على ناقلة سعودية لن يؤثر على إمدادات الخام







رويترز

قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الذى نفذه الحوثيون على ناقلة نفط سعودية لن يكون له أثر على إمدادات الخام.

وقال الفالح على حسابه الرسمى على تويتر "ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية من اعتداء إرهابى حوثى ما هى إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل ولن تؤثر على النشاط الاقتصادى أو تعطل إمدادات النفط".

واستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل الحديدة أمس الثلاثاء.