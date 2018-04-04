video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الفالح: الهجوم على ناقلة سعودية لن يؤثر على إمدادات الخام

الأربعاء، 04 أبريل 2018 08:55 ص
الفالح: الهجوم على ناقلة سعودية لن يؤثر على إمدادات الخام خالد الفالح وزير النفط السعودى


رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الذى نفذه الحوثيون على ناقلة نفط سعودية لن يكون له أثر على إمدادات الخام.

وقال الفالح على حسابه الرسمى على تويتر "ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية من اعتداء إرهابى حوثى ما هى إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل ولن تؤثر على النشاط الاقتصادى أو تعطل إمدادات النفط".

واستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل الحديدة أمس الثلاثاء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا المساء.. جرحى فى تصادم قطارين بألمانيا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين.. استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى غزة.. التحالف العربى يحبط هجوما لميليشيا الحوثى على ناقلة نفط سعودية

النائب العام السعودى: الحملة على الفساد ستشمل القضايا البسيطة

اخبار عربيه

السعوديه

ايران

الحوثيين

اليمن

نفط

هجوم ارهابى




لا تفوتك
أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة