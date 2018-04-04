العراق: الموافقة على عودة أكثر من 600 أسرة نازحة فى ديالى

العراق: الموافقة على عودة أكثر من 600 أسرة نازحة فى ديالىالأربعاء، 04 أبريل 2018 07:08 م
نازحين - أرشيفية
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أعلن مدير ناحية السعدية بمحافظة ديالى أحمد الزركوشى، اليوم الأربعاء عن الموافقة على عودة أكثر من 600 أسرة نازحة إلى الناحية شمال شرق المحافظة.
وقال الزركوشى فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية ، إن الأجهزة الأمنية استكملت تدقيق ملفات أكثر من 600 أسرة نازحة من قرى وأحياء ناحية السعدية، وأعطت الضوء الأخضر بعودتهم إلى منازلهم .
وأضاف الزركوشى، أن الأسر المشمولة بالعودة تمثل ثلاث مجموعات، مشيرا إلى انه تم تحديد يوم السبت المقبل موعدا لبدء العودة بعد اكمال كافة المتطلبات الأمنية والإدارية للعودة.
كانت ألاف الاسر النازحة عادت الى ناحية السعدية وبقية مناطق ديالى خلال الاشهر الماضية فى اطار برنامج حكومى لاكمال ملف العودة فى جميع المناطق. بعد تحريرها .
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