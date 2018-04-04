video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 08:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: الموافقة على عودة أكثر من 600 أسرة نازحة فى ديالى

الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:08 م
العراق: الموافقة على عودة أكثر من 600 أسرة نازحة فى ديالى نازحين - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلن مدير ناحية السعدية بمحافظة ديالى أحمد الزركوشى، اليوم الأربعاء عن الموافقة على عودة أكثر من 600 أسرة نازحة إلى الناحية شمال شرق المحافظة.

وقال الزركوشى فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية ، إن الأجهزة الأمنية استكملت تدقيق ملفات أكثر من 600 أسرة نازحة من قرى وأحياء ناحية السعدية، وأعطت الضوء الأخضر بعودتهم إلى منازلهم .


وأضاف الزركوشى، أن الأسر المشمولة بالعودة تمثل ثلاث مجموعات، مشيرا إلى انه تم تحديد يوم السبت المقبل موعدا لبدء العودة بعد اكمال كافة المتطلبات الأمنية والإدارية للعودة.


كانت ألاف الاسر النازحة عادت الى ناحية السعدية وبقية مناطق ديالى خلال الاشهر الماضية فى اطار برنامج حكومى لاكمال ملف العودة فى جميع المناطق. بعد تحريرها .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة ديالى: نشاط تنظيم "داعش" وصل لمستويات خطيرة فى "حوض الميتة" العراقية

تفجير عبوات ناسفة ومعدات حربية فى مناطق متفرقة من "ديالى"

انطلاق عملية عسكرية لتعقب عناصر داعش شمال شرق محافظة ديالى العراقية

نازحين

العراق

أخبار العراق

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

ديالى




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة