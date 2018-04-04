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الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:00 م
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العاهل البحرينى يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 05:27 م
العاهل البحرينى يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة


أ ش أ
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تسلم العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، رسالتين خطيتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوة مملكة البحرين لحضور مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين، والعروض العسكرية للتمرين المشترك ( درع الخليج المشترك 1).

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الملك حمد تسلم الرسالتين من سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين الدكتور عبد الله بن عبدالملك آل الشيخ، وتتضمن الرسالة الأولى دعوة المملكة لحضور مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين، والتى ستعقد بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والرسالة الثانية تتضمن دعوة جلالته لحضور الحفل الختامى والعروض العسكرية للتمرين المشترك ( درع الخليج المشترك 1)، والذى سيقام بالمنطقة الشرقية الشهر الجارى وتشارك فيه قوة دفاع البحرين. 


وأعرب الملك حمد - خلال لقائه السفير السعودي- عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، متمنياً للقمة العربية التوفيق لتعزيز العمل العربى المشترك، ومشيداً بدور المملكة العربية السعودية لدعم التضامن العربى والإسلامى لكل ما فيه خير ومصلحة الأمة العربية والإسلامية .

وأكد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التى تربط بين المملكتين والشعبين الشقيقين، والتى ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق فى كافة المجالات. 


وثمَن الملك حمد الدور الريادى الذى تضطلع به المملكة العربية السعودية فى الدفاع عن قضايا ومصالح الأمتين العربية والإسلامية ومساعيها الخيرة فى حفظ أمن واستقرار المنطقة.


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