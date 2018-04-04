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العامة للترفيه بالسعودية تتوقع فتح 30-40 دارا للسينما فى 15 مدينة بالمملكة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 06:48 م
العامة للترفيه بالسعودية تتوقع فتح 30-40 دارا للسينما فى 15 مدينة بالمملكة أحمد عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه فى السعودية


رويترز
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توقعت الهيئة العامة للترفيه وإيه إم سى الأمريكية،اليوم الأربعاء فتح 30-40 دارا للسينما فى حوالى 15 مدينة سعودية فى السنوات الخمس القادمة.
 
يذكرأن، أبرمت الهيئة العامة للترفيه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى اتفاقا مع شركة إيه.إم.سى الأمريكية.
 

 


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