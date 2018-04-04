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الطيران المدنى: تحليق 62 رحلة بالون طائر علىمتنها 1342 سائحا خلال 3 أيام

الأربعاء، 04 أبريل 2018 05:41 م
الطيران المدنى: تحليق 62 رحلة بالون طائر علىمتنها 1342 سائحا خلال 3 أيام بالون طائر - أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد عواد شفيق مفتش العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، أن مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، شهد تحليق 62 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1342 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات عودة للسياحة الإسبانية وأمريكا الجنوبية مع صينيين وهنود وجنسيات مختلفة، وذلك على مدار الـ3 أيام الماضية.

 

وأضاف مفتش العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى لـ"اليوم السابع"، أن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع اعتدال حركة الطقس فى سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولى أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً.

 

وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

 


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