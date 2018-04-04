الطب البيطرى بجامعة السادات تنظم ندوة حول دعم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

الطب البيطرى بجامعة السادات تنظم ندوة حول دعم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجيةالأربعاء، 04 أبريل 2018 05:03 م
جانب من الندوة
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نظمت اليوم الأربعاء، كلية الطب البيطرى بجامعة السادات بمحافظة المنوفية، ندوة تعريفية عن برامج دعم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF)، بحضور الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتورة شادن معاوية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ريم الخضرى مدير مكتب العلاقات الدولية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والدكتور محمود زورة ممثل الصندوق، والذى قام بتعريف بالبرامج والمنح المختلفة المقدمة من الصندوق.
وجرت مناقشة خلال الندوة بين ممثل الصندوق والباحثين بالجامعة، حول المنح والمشاريع المتاحة، وكيفية التقدم لها، وطرق التقييم، وذلك لزيادة عدد الفرص المتاحة للجامعة، لتنظيم دورها فى حل المشاكل من خلال خطة الدولة للأبحاث العلمية فى المجالات المختلفة.
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