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الشين بيت: ضبط خلية من غزة خططت لهجوم على سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:14 ص
الشين بيت: ضبط خلية من غزة خططت لهجوم على سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية


غزة (أ ش أ)
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أعلن جهاز الأمن الداخلى الاسرائيلى "الشين بيت" اليوم الأربعاء، أنه كشف عما سماها "خلية إرهابية" مقرها غزة كانت تخطط لتنفيذ هجوم ضد سفينة تابعة للبحرية الاسرائيلية.

وقال بيان صادر عن الشين بيت -أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية - إن الخلية التى يقودها عضو جماعة الجهاد الإسلامى أمين سعدى محمد جامع (24 عاما) نفذت أنشطة مراقبة وجمع معلومات بينما كانت على متن قوارب صيد كانت تبحر قبالة سواحل غزة.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال عشرة من أعضاء الخلية فى 12 مارس الماضى وتم احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية لاستجوابهم.

 


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