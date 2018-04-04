الشرطة العراقية تعلن مقتل "والى داعش" فى الرمادي

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أعلنت الشرطة العراقية مقتل عدد من مسلحى تنظيم "داعش" بينهم والى التنظيم فى صحراء الثرثار شمالى الرمادى عمر صفوك بعد اشتباكات مع وحدة خاصة تابعة لشرطة الأنبار.

وأوضحت الشرطة العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن المجموعة المسلحة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، لافتا إلى أن قوة من شرطة الأنبار نفذت عملية أمنية استباقية فى صحراء الثرثار شمالى الرمادى تمكنت خلالها من قتل عدد من عناصر تنظيم "داعش"، بينهم والى مناطق شمال الرمادى المدعو عمر صفوك.

واعتبر قائد شرطة الأنبار اللواء هادى رزيح أن "العملية واحدة من العمليات المستمرة فى ملاحقة بقايا عناصر داعش الذين لاذ المئات منهم إلى صحراء الأنبار، بعد هزيمة التنظيم بشكل كامل فى مدن المحافظة".