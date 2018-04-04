الشاب العارى بالسويس يثير رعب السيدات.. وجيرانه: وفاة والدته أثرت عليه







السويس- سيد نون

آثار سير شاب بدون ملابس أمام السيدات أكثر من مرة بطريقة واحدة، على كورنيش السويس، حالة من الرعب والخوف لديهن، وقامت فتيات بتصويره، وتم تحرير محضر بقسم شرطة فيصل بالواقعة وتم إرفاق الصور بالمحضر، متهمين إياه بارتكاب الفعل الفاضح والتحرش بالسيدات.

الشاب المتهم بارتكاب الفعل الفاضح فى وضح النهار هو " أ . ف " 38 عامًا، وحسب تأكيد مصدر أمنى من مباحث السويس، على أن الشاب يعمل بأحدى الشركات ومقيم بالملاحة فى محافظة السويس، ووالده مقاول معروف بالمحافظة.

وأكد الكثير من الأسر بالمحافظة وخاصة السيدات اللاتى قمن بنشر صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على أن الشاب كرر فعلته أكثر من مرة، وأطلق عليه لقب "الرجل العارى"، مطالبين المسئولين باتخاذ إجراء قانونى ضده.

وقالت " هنا . س " موظفة: "أنا مصابة بالرعب بسبب ما حدث فى الكورنيش بقيام شخص بالنزول من سيارته عاريا تماما بالجزء الأسفل من الجسد وتوجه نحونا ونحن متواجدون بالكورنيش وفى هذه اللحظة قمت بالهرب من المكان الذى كنت متواجدة به وقامت إحدى السيدات الذين تواجدوا بالصدفة بالكورنيش بتصوير هذا الشخص".

وتابعت هنا: "نطلب فقط باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص لأنه ليس مقبول ما حدث فى الكورنيش فى وضح النهار ونحن جميعا خائفون من مجرد التواجد بالكورنيش بسبب تصرفات هذا الشخص".

"اليوم السابع" ذهبت إلى منزل الشاب بمنطقة الملاحة بالسويس، والذى رفضت أسرته ذكر اسم أحد من عائلته أو الحديث، وتحدثها مع أحد جيران الشاب المتهم بارتكاب الفعل الفاضح بالطريق.

وقال " م . ر " طبيب من جيران الشاب المتهم، إن الشاب منذ وفاة والدته بسبب مرض السرطان وهو مصاب بحالة نفسية وهو متزوج ولديه طفل ولكن من الواضح أن وفاة والدته أثرت علية وجعلته يرتكب أشياء غير سوية.

وأكد الطبيب، على أن والد الشاب مقاول معروف بالمحافظة وبعد إبلاغه بارتكاب نجله لهذه الأفعال قام بحبسه فى المنزل حتى لا يتكرر ما حدث فى كورنيش السويس من قيامه بارتكاب أفعال فاضحة أخرى.

من جانب قال مصدر أمنى بمديرية أمن السويس، إن مدير أمن السويس اللواء محمد جاد أصدر تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص واقعة قيام شاب بالسير عاريا بالكورنيش، مشيرًا إلى أن شرطة الآداب تقوم حاليا بتنفيذ التعليمات.