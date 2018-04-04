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السفير البريطانى بالعراق: المشاركة فى الانتخابات العراقية التشريعية أمر مهم للغاية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:03 م
السفير البريطانى بالعراق: المشاركة فى الانتخابات العراقية التشريعية أمر مهم للغاية حيدر العبادى - رئيس وزراء العراق


أ ش أ
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 قال السفير البريطانى لدى العراق جون ويليكس،اليوم الأربعاء، إن المشاركة فى الانتخابات العراقية التشريعية المقبلة أمر مهم للغاية ، مشيرا إلى أن تواجد الشركات البريطانية فى العراق بحاجة الى إزالة البيروقراطية ومكافحة الفساد.

وأضاف ويليكس خلال مؤتمر صحفى عقده فى النجف أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية إن "هناك خللا ومشاكل فى العراق بحاجة الى تركيز لأى حكومة قادمة لقيادة بلد مثل العراق، وحاجة تلك القيادة الى فهم بناء الاقتصاد والحكم وسيادة القانون وبناء المؤسسات"، مؤكدا أن الثقافة السياسية بالعراق اليوم تتطور والعراقيون اليوم يعرفون من الصالح ومن الفاسد.

ولفت ويكليس الى أن "هناك مليونى نازح فى العراق لم يعودوا الى بيوتهم وسنعمل على دعم العراق فى هذا الملف"، موضحا أن بريطانيا لها أولويات فى العراق أهمها اكمال مقومات الشراكة والدعم فى المجالات العسكرية والأمنية لإزالة داعش فى العراق.
وكان صدر مرسوم جمهورى بتحديد موعد الانتخابات التشريعية فى العراق يوم 12 مايو المقبل .

 

 


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حيدر العبادى

العراق

بريطانيا

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