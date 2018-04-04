السعودية تستعرض آخر مستجدات تفعيل الموقع الإلكترونى للجنة العربية للإعلام







كتب مصطفى عنبر

أكد المستشار فوزى الغويل، مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، أهمية تفعيل الدول العربية للقرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب فيما يخص الإعلام الإلكترونى.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الاجتماع الثانى عشر للجنة العربية للإعلام الإلكترونى، التابعة لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية، برئاسة عبد الله إبراهيم العثمان، المشرف العام على تقنية المعلومات بوزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، الذى تترأس بلاده الدورة الحالية للمكتب التنفيذى للمجلس، وبمشاركة ممثلى الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية فى منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وشدد "الغويل"، فى كلمته أمام أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثانى عشر للإعلام الإلكترونى، على أهمية دور الإعلام الإلكترونى فى التصدى للتحديات والتهديدات التى يواجهها الأمن القومى العربى، وفى مقدمتها الإرهاب، متابعا: "جدول الأعمال يناقش على مدى يومين متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الحادى عشر للجنة، إضافة لمناقشة واقع الإعلام الإلكترونى فى المنطقة، وتطوير الموقع الإلكترونى للجنة والتفاصيل الفنية الخاصة به".

وأوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العربى، أن النتائج التى ستصدر عن الاجتماع ستُرفع للجنة الدائمة للإعلام العربى المقرر عقدها فى مايو المقبل، لمناقشتها ورفعها لاحقا لمجلس وزراء الإعلام، لاعتمادها والعمل بها.

من جانبه، استعرض رئيس الاجتماع عبد الله العثمان، التقرير المقدم من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية حول آخر المستجدات فيما يتعلق بجهود تفعيل الموقع الإلكترونى للجنة.

يُشار إلى أن اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى من اللجان المتخصصة التى تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب، وتم إنشاؤها فى 2007 بناء على قرار مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته العادية الأربعين، وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين من كل عام فى إحدى الدول الأعضاء، أو بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويتكون أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين فى الإعلام الإلكترونى بالدول الأعضاء لدى الجامعة، ومن مهام اللجنة التباحث فيما يتعلق بواقع الإعلام الإلكترونى فى المنطقة وسبل تطويره.