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الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:06 م
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الرئيس السودانى يفتتح قاعدة "كنانة" الجوية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:06 م
الرئيس السودانى يفتتح قاعدة "كنانة" الجوية الرئيس السودانى عمر البشير


أ ش أ
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افتتح الرئيس السودانى، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرحلة الأولى من مطار كنانة الدولى وقاعدة ومنشآت قاعدة كنانة الجوية، كما شهد عرضاً واستعراضاً جوياً للطائرات الحربية، وذلك فى مستهل زيارته لولاية النيل الأبيض اليوم الأربعاء.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش السودانى، الفريق أول ركن عصام الدين مبارك -فى كلمته خلال مراسم الافتتاح- التزام القوات المسلحة بقرار وقف إطلاق النار واستعدادها للذود عن أرض الوطن.

ودعا مبارك، حاملى السلاح، لتحكيم صوت العقل والانخراط فى السلام الذى أضحى قاب قوسين أو أدنى، منوها بأن قاعدة كنانة الجوية تعد قيمة إضافية للاقتصاد السودانى، كما تعمل على النقل الجوى والعمليات الأرضية، بالإضافة إلى أنها تمثل مشروعاً حيوياً واستراتيجياً.

وأكد اهتمام قيادة القوات المسلحة السودانية بالفرد والتحديث فى المنظومة العسكرية، والعزم على تنفيذ كل المشاريع التى تجعل القوات المسلحة قوة ضاربة.


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