الرئيس السودانى يتسلم دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة العربية بالرياض







(أ ش أ)

تسلم الرئيس السوداني، عمر البشير، دعوتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية، للمشاركة فى القمة العربية المزمع عقدها فى الرياض، وكذلك التمرين البحرى الذى تشارك فيه عدد من الدول العربية خاصة دول التحالف العربى .

جاء ذلك خلال لقائه، ببيت الضيافة بالخرطوم، بالسفير السعودى لدى السودان على بن حسن جعفر، والذى أكد ،فى تصريحات صحفية، على أهمية انعقاد القمة العربية، لافتا إلى أنها ستتناول العديد من القضايا والتحديات التى تهم الأمة العربية

ونوه بأنه ستسبق القمة اجتماعات للخبراء ووزراء الخارجية ترفع توصياتها وقراراتها للقمة العربية.