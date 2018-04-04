الرئاسة الفرنسية: ماكرون وترامب يؤكدان استمرار تحركات التحالف الدولى ضد داعش







رويترز

أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء أن ماكرون وترامب أكدا فى اتصال هاتفى عزمهما على المضى قدما فى تحركات التحالف الدولى ضد داعش.

وأضافت أن ترامب وماكرون اتفقا على ألا يصرف شيء الاهتمام عن هدف منع داعش من معاودة النهوض فى العراق وسوريا وعلى التحرك صوب انتقال سياسى شامل فى سوريا.