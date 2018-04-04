الحشد الشعبى: مقتل 5 من داعش بينهم قياديان فى قضاء الحويجة بالعراق

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كشف مصدر محلى فى محافظة ديالى العراقية اليوم الأربعاء عن مقتل وإصابة عدد من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى نتيجة وقوعهم فى فخ عبوات ناسفة صنعته أيدى عناصره فى منطقة المطيبيجة الواقعة على الحدود مع محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر -وفقًا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية- إن مجموعة من مسلحى (داعش) وقعت فى فخ عبوات ناسفة فى المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفرادها.

وأضاف المصدر أن أفخاخ العبوات الناسفة هى من صنع مسلحى (داعش) الذين يقومون بنشرها لمواجهة أى تقدم للقوات الأمنية.

وتعد المطيبيجة من المناطق الساخنة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، وتنشط بها خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي.

كما أعلن الحشد الشعبى العراقى مقتل 5 من تنظيم (داعش) الإرهابى -بينهم قياديان- فى كمين بناحية الرشاد فى قضاء الحويجة بمحافظة كركوك .

وذكر الحشد الشعبى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "استخبارات اللواء 16 من الحشد الشعبى نصبت كمينا لعناصر داعش بناحية الرشاد التابعة لقضاء الحويجة على شكل حقل ألغام، وتمكنت خلاله من قتل 5 عناصر من داعش".

وأضاف الحشد أن قواته تمكنت من التعرف على اثنين منهم، وهما: القيادى على جامل حسين، ودحام جيشى مطلك.

يُذكر أن الحشد الشعبى والقوات الأمنية حررا قضاء الحويجة فى أواخر العام الماضى من سيطرة تنظيم (داعش).