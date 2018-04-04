الجيش اليمنى يتقدم إلى مشارف محافظة البيضاء من اتجاه محافظة مأرب







أ ف ب

أعلن الجيش الوطنى اليمنى اليوم أن قواته نجحت فى التقدم إلى مشارف محافظة البيضاء وسط اليمن، من اتجاه محافظة مأرب بإسناد من مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى،أن التقدم يأتى فى إطار الاستعدادات لتحرير المحافظة من سيطرة ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطنى اليمنى تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا فى منطقة قانية الواقعة بين مأرب والبيضاء.



وفى السياق ذاته،شنّت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية فى مناطق مسعودة، والعُر، ومحجان، وحوران، وقانية، وأسفرت عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاة للمليشيا الحوثية، علاوة على مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا فى الغارات .