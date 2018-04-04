الجيش الموريتانى يعلن القضاء على 33 مهاجما من الميلشيات فى وسط أفريقيا







(أ ش أ)

أعلن الجيش الموريتانى القضاء على ثلاثة وثلاثين من ميليشيات أنتى بالاكا فى وسط أفريقيا.

وأكدت قيادة الأركان العامة للجيوش فى موريتانيا، فى بيان، أنه إثر تعرض كتيبة حفظ السلام فى قرية تاكبار (جمهورية وسط أفريقيا) لهجوم من طرف ميليشيات أنتى بالاكا، اندلعت اشتباكات امتدت لعدة ساعات أسفرت عن استشهاد عسكرى وإصابة أحد عشر آخرين بجروح خفيفة ومتوسطة وتم القضاء على ثلاثة وثلاثين مهاجما.

وتابع البيان أن الكتيبة نقلت الجرحى للمستشفى الميدانى فى ابريا لتلقى العلاجات الضرورية ونقل جثمان الشهيد إلى مدينة بانكى تحضيرا لعودته إلى أرض الوطن.

وأوضحت قيادة الأركان العامة للجيش الموريتانى أن الهجوم جاء على إثر إيواء الوحدة لمجموعة من اللاجئين المدنيين الفارين من ملاحقات ميليشيات "أنتى بالاكا".

ورفعت الأركان العامة للجيوش الموريتانى تعازيها لأسرة الشهيد وتمنياتها بالتعافى السريع للجرحى، مؤكدة عزمها على الوفاء بالتزاماتها الدولية فى المحافظة على الأمن فى قطاع مسؤولياتها وضمان سلامة المدنيين العزل وتمسكها بحقها المشروع فى الدفاع عن النفس لحماية الأفراد ومعداتهم.