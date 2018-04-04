التلفزيون السعودى: افتتاح أول دار عرض للسينما بالرياض فى 18 أبريل

التلفزيون السعودى: افتتاح أول دار عرض للسينما بالرياض فى 18 أبريلالأربعاء، 04 أبريل 2018 07:49 م
أحمد عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه فى السعودية
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قالت وسائل إعلام حكومية اليوم الأربعاء إن أول دار للسينما في السعودية في 40 عاما سُتفتتح فى العاصمة الرياض في 18 أبريل نيسان.
ووقعت المملكة اليوم اتفاقا مع شركة إيه.إم.سي الأمريكية لفتح 30-40 دارا للسينما في نحو 15 مدينة سعودية على مدى السنوات الخمس القادمة.
وكان لدى السعودية بعض دور السينما في عقد سبعينات القرن الماضي، لكن رجال دين ذوي نفوذ قوي تمكنوا من إغلاقها، في انعكاس لتصاعد النفوذ الإسلامي أرجاء المنطقة العربية في ذلك الوقت.
يذكرأن، أبرمت الهيئة العامة للترفيه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى اتفاقا مع شركة إيه.إم.سى الأمريكية.
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