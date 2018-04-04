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الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:57 م
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"الترابط الأسرى وأثره بالمجتمع" على مائدة ثقافة طور سيناء

الأربعاء، 04 أبريل 2018 06:47 م
"الترابط الأسرى وأثره بالمجتمع" على مائدة ثقافة طور سيناء خلال الندوة


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم بمدرسة الثانوية الصناعية بالطور العاصمة، فعاليات المحاضرة التثقيفية الترابط الأسرى وأثره على المجتمع، حاضرها الشيخ سعيد ناصف رئيس الدعوة بمنطقة وعظ جنوب سيناء، وبمشاركة عدد من طلاب المدرسة ضمن خطة برامج قصر الطور لثقافة الطفل بفرع ثقافة جنوب سيناء.

تناول المحاضر، الزواج من حيث كونه سنة من سنن الإسلام، والعلاقة الفطرية بين الرجل والمرأة، والحقوق الزوجية واستقرار الأسرة استهدفت المحاضرة الشريحة العمرية من 15 : 18 سنة، بهدف رفع الوعى الثقافى للنشء وتعديل السلوك.

 


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