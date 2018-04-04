التحالف العربى: الحوثيون حولوا ميناء الحديدة اليمنى إلى مخزن للأسلحة

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قال المتحدث باسم التحالف العربى تركى المالكى، إن ميليشيات الحوثى حولت ميناء الحديدة اليمنى الواقع تحت سيطرتهم إلى مخزن أسلحة، مشيرا إلى أن التحالف عمل على تسهيل دخول المساعدات من كافة المنافذ اليمنية .

وأضاف المالكى - فى مؤتمر صحفى أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء "إن الهجوم على ناقلة النفط السعودية فى البحر الأحمر عمل إرهابى حوثى إيرانى، كما أن التصدى لتهديدات الحوثيين للملاحة البحرية من أبرز مهام قوات التحالف"، مرحبا بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة من قبل الحوثيين.

وشدد على أن ميليشيات الحوثى تهدد الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب والملاحة الدولية بصفة عامة من خلال زوارق مفخخة.



وتابع المالكي: "الصواريخ الباليستية للميليشيات تنطلق من صعدة وشمال عمران، والتحالف استهدف اليوم معامل تصنيع زوارق مفخخة للميليشيات فى الحديدة"، مشيرا إلى أن أهمية التقدم فى محافظة صعدة تكمن فى أنها مركز إطلاق الصواريخ على السعودية بسبب قربها من المملكة.



وأعلن أن الميليشيات أطلقت على السعودية 107 صواريخ وأكثر من 66 ألف مقذوف، لكن نظام الدفاع الجوى أثبت كفاءته فى التصدى لصواريخ الميليشيات، لافتا إلى أن أكثر من مليونى يمنى استفادوا من تدفق المساعدات والمواد الأولية، بينما تسبب الحوثيون فى إحراق مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.



وأشار المالكى إلى أن قوات الشرعية اليمنية تواصل نزع الألغام والتقدم غربا، كما تشن عمليات هجومية فى تعز بدعم من التحالف.