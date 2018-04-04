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البيت الأبيض: المهمة العسكرية للقضاء على داعش فى سوريا تقترب من نهايتها سريعا

الأربعاء، 04 أبريل 2018 05:12 م
البيت الأبيض: المهمة العسكرية للقضاء على داعش فى سوريا تقترب من نهايتها سريعا ترامب


رويترز
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قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء إن المهمة العسكرية للقضاء على داعش فى سوريا تقترب من نهايتها سريعا.

وأكد أن أمريكا وحلفاؤها ملتزمون بالقضاء على داعش فى سوريا وسيواصلون التشاور بشأن الخطط المستقبلية، مضيفا أنه يتوقع أن تعمل الدول فى المنطقة والأمم المتحدة من أجل السلام وضمان ألا تعاود داعش الظهور.

وأعلن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق فى اجتماع لمجلس الأمن القومى أمس على إبقاء القوات الأمريكية فى سوريا لفترة أطول، لكنه لا يريد التزاما طويل الأجل.

وقال ترامب أنه يريد ضمان هزيمة داعش، ويريد من دول أخرى فى المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة فى إرساء الاستقرار بسوريا.


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