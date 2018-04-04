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البحرين تعلن اكتشاف 80 مليار برميل من النفط الصخرى

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:29 م
البحرين تعلن اكتشاف 80 مليار برميل من النفط الصخرى حقل نفطى


أ ف ب
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أعلن وزير النفط البحرينى محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة فى المنامة الاربعاء أن البحرين اكتشفت حقلا يحتوى على احتياطات من النفط الصخرى تقدر بأكثر من 80 مليار برميل، ما يجعل من المملكة الصغيرة قوة نفطية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفى ان العمل جار لتحديد الكمية التى يمكن استخراجها من الحقل، مشيرا كذلك إلى أن الحقل يحتوى على كمية من الغاز الطبيعى تراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.


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