الاستخبارات العراقية: تفكيك خلية إرهابية خططت لهجمات فى الأنبار

الاستخبارات العراقية: تفكيك خلية إرهابية خططت لهجمات فى الأنبارالأربعاء، 04 أبريل 2018 11:33 ص
الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات فى محافظة الأنبار.
وقالت المديرية - فى بيان لها حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - " إن عناصر الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات إجرامية، وألقت القبض على أفرادها بمنطقة أبو طيبان فى محافظة الأنبار".
وأضافت" إن عملية الاختراق تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات الخلية، موضحة أن أفراد الخلية هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤/١) إرهاب.
يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من الإرهابيين فى مناطق مختلفة من البلاد.
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