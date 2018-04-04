الاتحاد الأوروبى: الحوثيون هاجموا ناقلة النفط السعودية أبقيق

الاتحاد الأوروبى: الحوثيون هاجموا ناقلة النفط السعودية أبقيقالأربعاء، 04 أبريل 2018 10:07 ص
ناقلة النفط السعودية المستهدفة
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أفادت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، بأن ناقلة النفط السعودية التى هاجمتها جماعة الحوثى اليمنية أمس الثلاثاء كانت الناقلة أبقيق.
وأظهرت بيانات شحن أن الناقلة العملاقة كانت ترفع العلم السعودى وتحمل مليونى برميل من النفط، فيما لم ترد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرى التى تملك أبقيق على طلب للحصول على تعقيب.
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