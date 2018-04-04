الأمم المتحدة تنفذ أولى مهماتها الإنسانية فى الرقة السورية بعد طرد داعش







(أ ش أ)

أعلن رئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنسانى فى سوريا يان إيجلاند أن الأمم المتحدة نفذت أولى مهماتها الإنسانية فى مدينة الرقة السورية منذ طرد تنظيم داعش الإرهابى منها.

وأضاف المسؤول الأممى فى مؤتمر صحفى عقده فى مدينة جنيف السويسرية، أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء أن: "المدينة التى سيطر عليها تنظيم داعش كجزء من أراضى الخلافة فى 2014 مليئة بالعبوات الموقوتة.. لا تزال المنازل مليئة بالعبوات والقنابل. لا يزال الأطفال عرضة للتشويه والقتل".

ووفقا لتقرير تسلمه إيجلاند عن جولة البعثة الإنسانية التى أجريت فى الأيام الأخيرة فى الرقة فقد عاد نحو 100 ألف نازح إلى المدينة بعد طرد تنظيم "داعش" منها فى أكتوبر 2017، وأن 100 ألف آخرين يريدون العودة إلى ديارهم فى الرقة، ولكن الغياب شبه الكلى للخدمات الأساسية بما فى ذلك المياه والكهرباء والرعاية الصحية يدفعهم لعدم الاستعجال فى العودة.