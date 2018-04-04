video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تنفذ أولى مهماتها الإنسانية فى الرقة السورية بعد طرد داعش

الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:33 م
الأمم المتحدة تنفذ أولى مهماتها الإنسانية فى الرقة السورية بعد طرد داعش مدينة الرقة السورية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن رئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنسانى فى سوريا يان إيجلاند أن الأمم المتحدة نفذت أولى مهماتها الإنسانية فى مدينة الرقة السورية منذ طرد تنظيم داعش الإرهابى منها.

وأضاف المسؤول الأممى فى مؤتمر صحفى عقده فى مدينة جنيف السويسرية، أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء أن: "المدينة التى سيطر عليها تنظيم داعش كجزء من أراضى الخلافة فى 2014 مليئة بالعبوات الموقوتة.. لا تزال المنازل مليئة بالعبوات والقنابل. لا يزال الأطفال عرضة للتشويه والقتل".

ووفقا لتقرير تسلمه إيجلاند عن جولة البعثة الإنسانية التى أجريت فى الأيام الأخيرة فى الرقة فقد عاد نحو 100 ألف نازح إلى المدينة بعد طرد تنظيم "داعش" منها فى أكتوبر 2017، وأن 100 ألف آخرين يريدون العودة إلى ديارهم فى الرقة، ولكن الغياب شبه الكلى للخدمات الأساسية بما فى ذلك المياه والكهرباء والرعاية الصحية يدفعهم لعدم الاستعجال فى العودة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأركان الروسية: قصف التحالف الدولى للرقة أدى إلى دمار بناها التحتية بالكامل

لافروف يعلن التوصل إلى اتفاق على إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة

الأمم المتحدة

الرقة

الرقة السورية

داعش




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة