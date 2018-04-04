video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات إلى دوما بالغوطة الشرقية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:14 م
الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات إلى دوما بالغوطة الشرقية مدينة دوما السورية


رويترز
إضافة تعليق

دعا يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى سوريا، اليوم الأربعاء، للسماح بوصول المساعدات إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية وقال إن ما بين 80 و150 ألف مدنى هناك "على شفا الانهيار" بعد سنوات من الحصار والقتال العنيف.

وذكر إيجلاند فى إفادة صحفية فى جنيف "هناك مفاوضات جارية بين الحكومة (السورية) وروسيا الاتحادية والجماعة المسلحة داخل دوما وهى آخر منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة".

وأضاف "لماذا لا نستطيع الوصول إلى سكان دوما اليوم على سبيل المثال رغم أننا على وشك التوصل لاتفاق بخصوص دوما.. أنهم حقيقة على شفا الانهيار من حيث الاحتياجات".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وصول المئات من سكان دوما السورية لمدينة الباب شرق حلب

حافلات تدخل إلى مدينة دوما السورية لإستئناف عملية الإجلاء

جيش الإسلام ينفى التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإخلاء مدينة دوما السورية

مقاتلو المعارضة فى دوما السورية ينفون استعدادهم لإلقاء السلاح

روسيا: المعارضة المسلحة فى دوما السورية مستعدون لمغادرة المدينة

اخبار عربيه

اخبار عالميه

سوريا

دوما السوريه

روسيا




لا تفوتك
شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

"معلم أونلاين" مبادرة تعليمية فى شمال سيناء لتعليم طلبة المدارس عن بعد.. تسخير وسائل التكنولوجيا لتعويض توقف الدراسة.. وفريق عمل من معلمين متطوعين وفنيين يقدمون خدماتهم فى شرح الدروس مجانا.. صور وفيديو

"معلم أونلاين" مبادرة تعليمية فى شمال سيناء لتعليم طلبة المدارس عن بعد.. تسخير وسائل التكنولوجيا لتعويض توقف الدراسة.. وفريق عمل من معلمين متطوعين وفنيين يقدمون خدماتهم فى شرح الدروس مجانا.. صور وفيديو

الخطيب يبدأ العلاج الطبيعى فى الإمارات بعد مُغادرة المستشفى

الخطيب يبدأ العلاج الطبيعى فى الإمارات بعد مُغادرة المستشفى

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وحمايتها من حب الشباب والتجاعيد

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وحمايتها من حب الشباب والتجاعيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة