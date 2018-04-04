الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات إلى دوما بالغوطة الشرقية

الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات إلى دوما بالغوطة الشرقيةالأربعاء، 04 أبريل 2018 02:14 م
مدينة دوما السورية
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دعا يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى سوريا، اليوم الأربعاء، للسماح بوصول المساعدات إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية وقال إن ما بين 80 و150 ألف مدنى هناك "على شفا الانهيار" بعد سنوات من الحصار والقتال العنيف.
وذكر إيجلاند فى إفادة صحفية فى جنيف "هناك مفاوضات جارية بين الحكومة (السورية) وروسيا الاتحادية والجماعة المسلحة داخل دوما وهى آخر منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة".
وأضاف "لماذا لا نستطيع الوصول إلى سكان دوما اليوم على سبيل المثال رغم أننا على وشك التوصل لاتفاق بخصوص دوما.. أنهم حقيقة على شفا الانهيار من حيث الاحتياجات".
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