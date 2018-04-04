الأردن: السجن 15 عاما لمتهمين خططا للقيام بأعمال إرهابية

الأردن: السجن 15 عاما لمتهمين خططا للقيام بأعمال إرهابيةالأربعاء، 04 أبريل 2018 06:04 م
الشرطة الأردنية
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قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالسجن بالأشغال الشاقة 15 عاما بحق متهمين اثنين خططا للقيام بأعمال إرهابية لقتل عسكريين وسياح أجانب وتفجير كنيسة بناء على طلب التنظيم الإرهابى (داعش(.
كما أصدرت المحكمة، خلال جلسات علنية اليوم برئاسة العقيد القاضى العسكرى الدكتور محمد العفيف، أحكاما بالسجن بالأشغال الشاقة من 3 إلى 5 سنوات بحق متهمين بتهم الترويج ومحاولة الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي.
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