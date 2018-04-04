اعلان نتيجة وظيفة خدمة عملاء فى شركة المياة بالمنوفية خلال 10 أيام

اعلان نتيجة وظيفة خدمة عملاء فى شركة المياة بالمنوفية خلال 10 أيامالأربعاء، 04 أبريل 2018 11:19 ص
الدكتور أيمن عبد القادر السكرتير العام لمحافظة المنوفية
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أكد الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه سيتم إعلان نتيجة مسابقة خدمة العملاء والتى تم إجراء الاختبارات به خلال الأيام الماضية، وذلك عقب إستلام الكشوف النهائية من كلية التجارة جامعة المنوفية، والمنتظر استلامها خلال 10 أيام من اليوم، وعقبها سيتم إعلان النتيجة، واحتياجات كل فرع من فروع الشركة .
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الاختيار للوظيفة طبقا لأعلى الدرجات فى الكشوف النهائية، بعد الامتحان الشفوى والتحرير التى تم إجرائه بكلية التجارة.
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