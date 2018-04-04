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الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:06 م
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اعلان نتيجة وظيفة خدمة عملاء فى شركة المياة بالمنوفية خلال 10 أيام

الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:19 ص
اعلان نتيجة وظيفة خدمة عملاء فى شركة المياة بالمنوفية خلال 10 أيام الدكتور أيمن عبد القادر السكرتير العام لمحافظة المنوفية


المنوفية _ محمد فتحى
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أكد الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه سيتم إعلان نتيجة مسابقة خدمة العملاء والتى تم إجراء الاختبارات به خلال الأيام الماضية، وذلك عقب إستلام الكشوف النهائية من كلية التجارة جامعة المنوفية، والمنتظر استلامها خلال 10 أيام من اليوم، وعقبها سيتم إعلان النتيجة، واحتياجات كل فرع من فروع الشركة .

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الاختيار للوظيفة طبقا لأعلى الدرجات فى الكشوف النهائية، بعد الامتحان الشفوى والتحرير التى تم إجرائه بكلية التجارة.

 

 


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