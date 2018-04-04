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اشتباكات عنيفة بين سوريا الديمقراطية و داعش فى ريف دير الزور

الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:42 ص
اشتباكات عنيفة بين سوريا الديمقراطية و داعش فى ريف دير الزور قوات سوريا الديمقراطية ـ صورة أرشيفية


دمشق(أ ش أ)
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قال ناشطون سوريون إن قوات سوريا الديمقراطية استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الريف الشرقى دير الزور بمساعدة قوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش .

وأضاف الناشطون - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من استعادة بئرين نفطيين من مسلحى تنظيم داعش بعد سيطرتهم عليهما .

 


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