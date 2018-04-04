اشتباكات عنيفة بين سوريا الديمقراطية و داعش فى ريف دير الزور







دمشق(أ ش أ)

قال ناشطون سوريون إن قوات سوريا الديمقراطية استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الريف الشرقى دير الزور بمساعدة قوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش .

وأضاف الناشطون - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من استعادة بئرين نفطيين من مسلحى تنظيم داعش بعد سيطرتهم عليهما .