اشتباكات عنيفة بين سوريا الديمقراطية و داعش فى ريف دير الزور

اشتباكات عنيفة بين سوريا الديمقراطية و داعش فى ريف دير الزورالأربعاء، 04 أبريل 2018 09:42 ص
قوات سوريا الديمقراطية ـ صورة أرشيفية
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قال ناشطون سوريون إن قوات سوريا الديمقراطية استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الريف الشرقى دير الزور بمساعدة قوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش .
وأضاف الناشطون - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من استعادة بئرين نفطيين من مسلحى تنظيم داعش بعد سيطرتهم عليهما .
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