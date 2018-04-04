اتفاق "ليبى سودانى نيجرى تشادى" على مكافحة الجريمة العابرة للحدود







(أ ف ب)

اتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع دبلوماسي عسكري أمنى فى نيامى، على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة "الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" فى منطقة الساحل.

وقالت الدول الأربع فى بيان مشترك صدر فى ختام اجتماع حول تحديات أمن الحدود المشتركة انها "اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ومدراء الأجهزة الأمنية فى الدول الأربع وتم الاتفاق فى ختامه ايضا على عقد اجتماع على مستوى الخبراء فى 3 مايو فى نجامينا لدراسة مسودة بروتوكول للتعاون الأمنى بين الدول الأربع.

ولفتت الدول الأربع إلى أن "منطقة جنوب ليبيا اصبحت بؤرة لتهديدات خطرة، ومستمرة للدول الأربع"، كما أصبحت "قاعدة للمنظمات الإرهابية" و"للمهربين من كل الأنواع" و"لمجموعات مسلحة مناوئة للدول المجاورة" تمارس "عمليات خاصة بالمرتزقة وتزيد الأزمة الليبية تفاقما".

ويعتبر التنسيق بين القوات الأمنية فى دول الساحل مطلبا أساسيا للغرب عموما كما لقادة المنطقة، ولكن المحادثات الرامية لوضع إطار لهذا التنسيق تسير ببطء شديد.