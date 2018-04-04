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الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:06 م
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إيران تطالب باحترام استقلال سوريا ووحدة أراضيها

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:17 م
إيران تطالب باحترام استقلال سوريا ووحدة أراضيها روحانى


كتب سمير حسنى
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اتهم الرئيس الإيرانى حسن روحانى الولايات المتحدة بدعم تنظيم داعش فى سوريا ودعا كافة الدول إلى احترام استقلال سوريا حليفتها العربية الرئيسية.

وقال روحاني في مؤتمر صحفى فى أنقرة "بعض البلدان وبينها أمريكا تساند جماعات إرهابية مثل داعش فى سوريا التى تخدم مصالح هذه الدول إيران تعتقد بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية. الحفاظ على استقلال سوريا أولوية بالنسبة لطهران". 

 


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