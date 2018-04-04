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الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:25 م
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إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:18 م
إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية


رام الله أ ش أ
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أصيب شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك خلال مواجهات اندلعت بين شباب قرية بيتا الواقعة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية عند اقتحام مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، القرية الذين كانوا فى حراسة جنود الاحتلال.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس فى تصريح صحفي، بأن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية، وبدأوا برشق الحجارة اتجاه المواطنين.مشيرا إلى أنه تم دعوة أهالى القرية عبر مكبرات الصوت إلى التصدى للمستوطنين.

 


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