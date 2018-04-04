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الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:07 م
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إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لغزة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:54 م
إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لغزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


غزة (أ ش أ)
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أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب موقع "ناحل عوز" شرق مدينة غزة، اليوم الأربعاء، ضمن تظاهر العشرات فى اليوم الخامس من مسيرات العودة.

وفى السياق ذاته،وصل المئات من المواطنين قرب دوار ملكة شرق غزة وأشعلوا إطارات السيارات مرددين هتافات تؤكد على حق العودة.

من جانبها ناشدت وزارة الصحة فى قطاع غزة المؤسسات الدولية لدعم كوادرها بجراحين متخصصين فى الأوعية الدموية، والعظام، وطب الطوارئ؛ نظرًا لارتفاع أعداد الإصابات.

وأكد الدكتور أشرف أبو مهادى مدير عام التعاون الدولى فى وزارة الصحة -فى تصريح- أن هذه المناشدة تأتى فى ضوء الاحتياجات الماسة لكوادر طبية متخصصة فى ظل استهداف قوات الاحتلال للأطراف العلوية والسفلية لمئات المواطنين.

وبدوره أكد المحلل السياسى تيسير محيسن -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مسيرات العودة أعادت تسليط الضوء على القضية الفلسطينية أمام أنظار العالم وكشفت ممارسات الاحتلال وردود الجنود المبالغ فيها ضد مسيرة مدنية سلمية.

وأوضح محيسن أن مسيرة العودة هدفها كسر الحصار، أما مسألة العودة فهى مسألة رمزية الغرض منها توصيل رسالة أن الفلسطينى لن ينسى حقه فى هذه الأرض ولن يقبل بأى وطن بديل وهو مُصر على البقاء فيها حتى وإن دفع فى سبيل ذلك الغالى والنفيس..وهى رسالة للفلسطينيين بأنه آن الأوان بأن يتوحدوا وكفى قسمة وانقسام وفرقة من أجل التمكن من مواجهة هذا المحتل.

ودعا إلى ضرورة التشديد على هذه الرسالة، لاسيما وأن الفلسطينيين أظهروا لحمة على الأرض من الأطفال والشباب والشيوخ والنساء وسائر الفصائل الفلسطينية.

وهو ما أيده الباحث فى الشئون الإسرائيلية أنس أبو عريس لـ/أش أ/، لافتا إلى أن أهل غزة الذين لا يملكون بدائل بسبب الوضع المزرى الذى وصل إليه القطاع وارتفاع معدل البطالة وانعدام فرص العمل للشباب وحالة الركود الاقتصادى وعدم وجود سيولة فى الأسواق وتقليص الرواتب والاستغناء عن آلاف الموظفين..وبالتالى ليس أمامهم خيارات إلا أن يثوروا لا سيما وأنهم لا يملكون ما يخسرونه وبالتالى يخرجون للحدود رغم علمهم أنهم معرضون للقنص والاستشهاد.

واستشهد 17 مواطنا، منهم 15 فى اليوم الأول لتجمع مسيرة العودة (الجمعة الماضي) وأصيب أكثر من 815 آخرين برصاص الاحتلال الحى والمتفجر و154 بالرصاص المطاطي، بالإضافة إلى 425 بقنابل الغاز، كما سجلت إصابات الرأس والرقبة 52 إصابة، والصدر والظهر 24 إصابة، والبطن والحوض 38 إصابة، وأطراف علوية 97 إصابة، وأطراف سفلية 738 إصابة، وأنحاء متفرقة وإصابات أخرى 89 إصابة، إضافة إلى أن من الإصابات كان 196 طفلًا و57 سيدة وفق بيان أصدرته وزارة الصحة فى القطاع.


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