إزالة 28 حالة تعد على أراضى الدولة شرق الإسكندرية







الإسكندرية جاكلين منير

شن حى شرق الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى، حملات ضد مافيا البناء المخالف وإزالة التعديات على أملاك الدولة وحرم الطريق العام بنطاق حى شرق، برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحى.

وقام الحى بتواجد سكرتير عام الحى، ورئيس لجنة الإزالة ومدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه وبمصاحبة وحدة شرطة مرافق حى شرق، بتنفيذ 28 حالة تعد بالطريق الزراعى السريع، حيث تنوعت أساليب التعدى من حيث بناء مخالف لغرف عبارة عن أسقف وأعمدة خرسانية، وأسوار من الطوب والحديد، وأكشاك

و قد تم ازالتها بالكامل وذلك فى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة ومازالت الحملات مستمرة على مدار اليوم بنطاق حى شرق.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق باستمرار مواصلة الحملات ضد مافيا البناء المخالف وإيقاف أعمال البناء للعقارات المخالفة والتى تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين والسيطرة عليها فى المهد، قامت لجنة الإيقاف والتحفظ بتواجد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بالتوجه لأحد العقارات بشارع سوريا، حيث تم إيقاف إعمال هدم مخالف والتحفظ على كمية من الأسمنت والسيراميك.