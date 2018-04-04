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إحالة صيدلى بالمنوفية للجنة التأديب لإعارته اسمه وصفته لغير مستحقيه

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:41 م
إحالة صيدلى بالمنوفية للجنة التأديب لإعارته اسمه وصفته لغير مستحقيه نقابة الصيادلة - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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قال الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامى لنقابة صيادلة المنوفية، إن لجنة التحقيقات بالنقابة برئاسة المستشار محمد نبيل مستشار النيابة الإدارية، وبحضور رئيس لجنة الصيدليات الدكتور على أبو سعدة، وحضور رئيس لجنة التحقيقات الدكتور إيهاب بندارى، قررت تحويل الصيدلى "م.س" للجنة التأديب بالنقابة العامة للصيادلة، لمخالفته قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ولوائح آداب المهنة، وانتهاكه حقوق جموع الصيادلة، وإعارة اسمه وصفته المهنيه لغير مستحقيها من أصحاب سلاسل الصيدليات، والتسبب فى تواجد منافسة غير نزيهة بين زملاءه بما يضر مع صالح المهنة، وصالح المجتمع، وهو الأمر الذى يستوجب عقوبة قد تصل للشطب من سجلات النقابة .

وأضاف قصد، أن اللجنة قررت فى جلستها بالأمس تحويل (عدد 7 صيادلة) للجنة التأديب بالنقابة العامة، وقد جاء القرار بعد استيفاء التحقيقات مع عدد من الصيادلة فى مخالفات نُسبت إليهم، لإعارة أسماءهم لغير الصيادلة ومخالفة آداب ولوائح المهنة .

يُذكر أن لجنة الصيدليات ومحاربة الدخلاء بنقابة صيادلة المنوفية، قد ألغت بالأمس (6) مشروعات صيدليات لغير صيادلة، كما ساهمت فى إلغاء (5) رخص صيدليات بالتعاون مع إدارة الصيدلة بعد التحقق من تملكها لغير الصيادلة، بما يضر بمصلحة المهنة والمجتمع.

وأكد "قصد" أن النقابة تسعى جاهدة على دعم أبنائها الشرفاء، وتطهير ثوب صيادلة المنوفية من العناصر المخالفة، التى تُسىء لنفسها وزملائها ومهنتها، بانتهاك آداب المهنة، وإعارة اسمها لأصحاب السلاسل، ولغير الصيادلة، فلن يجدوا من النقابة غير كل شدة وحزم.


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