أمريكا و بريطانيا و فرنسا يتوعدون بمحاسبة المسئولين عن هجوم خان شيخون الكيميائى

أمريكا و بريطانيا و فرنسا يتوعدون بمحاسبة المسئولين عن هجوم خان شيخون الكيميائىالأربعاء، 04 أبريل 2018 04:22 م
خان شيخون
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توعدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء بمحاسبة "المسؤولين" بعد عام من الهجوم بغاز السارين فى بلدة خان شيخون.
وقال وزراء خارجية هذه البلدان فى بيان مشترك إنه "يجب محاسبة المسؤولين" مشيرين إلى الهجوم "البغيض" الذى خلف 83 قتيلاً وسبب عواقب مأساوية لمئات الرجال والنساء والأطفال".
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