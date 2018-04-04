video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمريكا: البيت الأبيض سينشر قراره بشأن مستقبل القوات الأمريكية فى سوريا قريبا

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:06 م
أمريكا: البيت الأبيض سينشر قراره بشأن مستقبل القوات الأمريكية فى سوريا قريبا مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس


رويترز
إضافة تعليق

أعلن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية كوتس، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض سينشر قراره بشأن مستقبل القوات الأمريكية فى سوريا فى وقت "قريب نسبيا"، وأضاف كوتس أن القرار اتخذ أمس الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومى.

من جانبهم دعا رؤساء تركيا وروسيا وإيران، فى بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إلى وقف دائم لإطلاق النار فى سوريا، وذلك حسب خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان التلفزيون الرسمى الإيرانى، ذكر أن رؤساء تركيا وإيران وروسيا قالوا، اليوم الأربعاء، إن من المهم تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين بفعل القتال فى بلدهم، كما نقل التلفزيون، عن بيان صدر عقب قمة للرؤساء الثلاثة، فى أنقرة، إنهم "يجب أن يواصلوا التعاون لإحلال السلام والاستقرار فى سوريا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير أمريكا بالكويت: الأسد باق فى منصبه والتغيير يجب أن يكون بأيدى السوريين

إحالة عاطل وصاحب مطعم للمحاكمة العاجلة لسرقتهما تليفون سكرتير سفير أمريكا

الصين تشرع فى إجراءات بحق أمريكا أمام منظمة التجارة

أمريكا تحث الحوثيين على وقف تصعيد الحرب فى اليمن

اخبار عالميه

اخبار عربيه

القوات الامريكيه

امريكا

سوريا

البيت الابيض




لا تفوتك
شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

"معلم أونلاين" مبادرة تعليمية فى شمال سيناء لتعليم طلبة المدارس عن بعد.. تسخير وسائل التكنولوجيا لتعويض توقف الدراسة.. وفريق عمل من معلمين متطوعين وفنيين يقدمون خدماتهم فى شرح الدروس مجانا.. صور وفيديو

"معلم أونلاين" مبادرة تعليمية فى شمال سيناء لتعليم طلبة المدارس عن بعد.. تسخير وسائل التكنولوجيا لتعويض توقف الدراسة.. وفريق عمل من معلمين متطوعين وفنيين يقدمون خدماتهم فى شرح الدروس مجانا.. صور وفيديو

الخطيب يبدأ العلاج الطبيعى فى الإمارات بعد مُغادرة المستشفى

الخطيب يبدأ العلاج الطبيعى فى الإمارات بعد مُغادرة المستشفى

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وحمايتها من حب الشباب والتجاعيد

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وحمايتها من حب الشباب والتجاعيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة