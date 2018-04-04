أمريكا: البيت الأبيض سينشر قراره بشأن مستقبل القوات الأمريكية فى سوريا قريبا







رويترز

أعلن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية كوتس، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض سينشر قراره بشأن مستقبل القوات الأمريكية فى سوريا فى وقت "قريب نسبيا"، وأضاف كوتس أن القرار اتخذ أمس الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومى.

من جانبهم دعا رؤساء تركيا وروسيا وإيران، فى بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إلى وقف دائم لإطلاق النار فى سوريا، وذلك حسب خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان التلفزيون الرسمى الإيرانى، ذكر أن رؤساء تركيا وإيران وروسيا قالوا، اليوم الأربعاء، إن من المهم تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين بفعل القتال فى بلدهم، كما نقل التلفزيون، عن بيان صدر عقب قمة للرؤساء الثلاثة، فى أنقرة، إنهم "يجب أن يواصلوا التعاون لإحلال السلام والاستقرار فى سوريا".