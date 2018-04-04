video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أسماء شهداء الواجب المكرمين فى احتفالية "يوم الوفاء" ببنى سويف

الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:29 م
أسماء شهداء الواجب المكرمين فى احتفالية "يوم الوفاء" ببنى سويف حفل تكريم اسر شهداء الجيش والشرطه فى بنى سويف


إضافة تعليق

 نظمت محافظة بنى سويف اليوم احتفالية كبرى لتكريم أسماء 83 شهيدا من القوات المسلحة والشرطة، وتسلم أسر وأبناء الشهداء شهادات تقدير وشهادات استثمار تقديرا وعرفانا لأرواح شهداء الواجب (فى الفترة من 2011 حتى الآن) الذين ضحوا بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب لتعيش البلاد فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة طريق التنمية والرخاء .

وشهد الاحتفالية المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اللواء جرير مصطفى مدير الأمن، اللواء أركان حرب خالد حسن القناوى مساعد رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية، وقيادات القوات المسلحة والشرطة، والتنفيذيين، وأسر وأبناء الشهداء، وممثلين عن المرأة والشباب، والمجتمع المدنى، والمستثمرين ورجال الأعمال، وطلاب المدارس، وعدد كبير من الإعلاميين .

وشمل التكريم أسر وأبناء الشهداء وهم: العقيدان محمد إبراهيم أحمد هارون ويحيى حسن محمد، رائد: أحمد محمد عبده، نقيب: محمد جابر عمر، ملازم أول: أحمد محمد كامل، رائد: محمد عصام الدين عبدالمنعم، رائد :محمد صفوت حسن، رائد :هشام كمال طعمة، نقيب: مينا عزت زكى، ملازم أول: أحمد سيد أحمد، مصطفى أحمد إبراهيم، عمر عبد الهادى فتحى، عامر رمضان محمد، عمرو محمد، محمد صابر جمعة، محمود طه على، أحمد رمضان محمود، محمد احمد بكرى، شعبـان ربيع أنور، محمد سلامة عويس ميهوب، إسلام شعبان عبد الحميد، أحمد يسين أحمد، احمد محمد عبد العظيم، محمود صبرى سيد، محمد سعيد سيد، نعيم عاطف سيد، عرفة رجب سعد، البدرى عبد التواب سعد، مصطفى سلامه محمد، أحمد قرنى سليمان، أسامه على عيد، عماد ممدوح محروس، مصطفى ربيع مصطفى، عمرو فتحى عبد الغنى، محمد عبد العليم عطا، محمود لطفى رمضان، حسام حسن عبد المعتمد، محمود محمد جودة، حسين خالد محمد، عيد محمد سعد، عبد الرحمن احمد عبد اللطيف، أحمد أبو طالب عبد الفتاح، إسلام شعبان كمال الدين، الحسين جمال ممدوح، أسامة فراج محمد.

ووتضمن التكريم أيضا أسر وأبناء الشهداء: حسين على عبد الله، محمد على عبد العزيز، احمد عزيز الدين فرج، محمد شعبان رياض، عيد محمد فتحى، رمضان سيد محمد، رمضان محمد عبد المولى، محمد محمد سيد، هانى بشير عبد الله، سعيد سلامة عبد العزيز، سعيد محمد محمد، حسن أحمد حسين، هانى عمر محمود، قرنى كمال قرنى، سالم شعبان سالم، على عبد اللطيف محمد، عبد الجيد جودة سيد، محمد سعد محمد، جمال أحمد عباس محمد رشدى عبد الشافى، حسن سيد حسن، عبد العال أبو الحسن كريم، خالد مصطفى محمد، شعبان فتحى على، محمد أحمد على صبرة، عماد ربيع محمد، خليفة حسن عبد الجيد، أحمد محمد عبد الرحيم، بدير فتحى محمد، على خليل حلمى، دياب عبد اللطيف محمد، أحمد ناجى محمد، حسن ابو غنيمة محمد، أشرف محمد عوض، أحمد محمد عبد الله، رجب عاطف عبد الرازق، جمال محمد سعيد، رمضان نادى أحمد عبد المقصود.

 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(1)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(2)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(3)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(4)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(5)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(6)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(7)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(8)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(9)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(10)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(11)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(12)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(13)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(14)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(15)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(16)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(17)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(18)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(19)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(20)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(21)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(22)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(23)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(24)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(25)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(26)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(27)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(28)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(29)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(30)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(31)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(32)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(33)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(34)
 

 

حفل-تكريم-اسر-شهداء-الجيش-والشرطة-فى-بنى-سويف-(35)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ بنى سويف يكرم أسر 83 شهيدا و يتغنى بنشيد الصاعقة مع طالب

صور.. فعاليات "يوم الوفاء" لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة ببنى سويف

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تكريم اسر الشهداء




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة