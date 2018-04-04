أسماء شهداء الواجب المكرمين فى احتفالية "يوم الوفاء" ببنى سويف

نظمت محافظة بنى سويف اليوم احتفالية كبرى لتكريم أسماء 83 شهيدا من القوات المسلحة والشرطة، وتسلم أسر وأبناء الشهداء شهادات تقدير وشهادات استثمار تقديرا وعرفانا لأرواح شهداء الواجب (فى الفترة من 2011 حتى الآن) الذين ضحوا بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب لتعيش البلاد فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة طريق التنمية والرخاء .

وشهد الاحتفالية المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اللواء جرير مصطفى مدير الأمن، اللواء أركان حرب خالد حسن القناوى مساعد رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية، وقيادات القوات المسلحة والشرطة، والتنفيذيين، وأسر وأبناء الشهداء، وممثلين عن المرأة والشباب، والمجتمع المدنى، والمستثمرين ورجال الأعمال، وطلاب المدارس، وعدد كبير من الإعلاميين .

وشمل التكريم أسر وأبناء الشهداء وهم: العقيدان محمد إبراهيم أحمد هارون ويحيى حسن محمد، رائد: أحمد محمد عبده، نقيب: محمد جابر عمر، ملازم أول: أحمد محمد كامل، رائد: محمد عصام الدين عبدالمنعم، رائد :محمد صفوت حسن، رائد :هشام كمال طعمة، نقيب: مينا عزت زكى، ملازم أول: أحمد سيد أحمد، مصطفى أحمد إبراهيم، عمر عبد الهادى فتحى، عامر رمضان محمد، عمرو محمد، محمد صابر جمعة، محمود طه على، أحمد رمضان محمود، محمد احمد بكرى، شعبـان ربيع أنور، محمد سلامة عويس ميهوب، إسلام شعبان عبد الحميد، أحمد يسين أحمد، احمد محمد عبد العظيم، محمود صبرى سيد، محمد سعيد سيد، نعيم عاطف سيد، عرفة رجب سعد، البدرى عبد التواب سعد، مصطفى سلامه محمد، أحمد قرنى سليمان، أسامه على عيد، عماد ممدوح محروس، مصطفى ربيع مصطفى، عمرو فتحى عبد الغنى، محمد عبد العليم عطا، محمود لطفى رمضان، حسام حسن عبد المعتمد، محمود محمد جودة، حسين خالد محمد، عيد محمد سعد، عبد الرحمن احمد عبد اللطيف، أحمد أبو طالب عبد الفتاح، إسلام شعبان كمال الدين، الحسين جمال ممدوح، أسامة فراج محمد.

ووتضمن التكريم أيضا أسر وأبناء الشهداء: حسين على عبد الله، محمد على عبد العزيز، احمد عزيز الدين فرج، محمد شعبان رياض، عيد محمد فتحى، رمضان سيد محمد، رمضان محمد عبد المولى، محمد محمد سيد، هانى بشير عبد الله، سعيد سلامة عبد العزيز، سعيد محمد محمد، حسن أحمد حسين، هانى عمر محمود، قرنى كمال قرنى، سالم شعبان سالم، على عبد اللطيف محمد، عبد الجيد جودة سيد، محمد سعد محمد، جمال أحمد عباس محمد رشدى عبد الشافى، حسن سيد حسن، عبد العال أبو الحسن كريم، خالد مصطفى محمد، شعبان فتحى على، محمد أحمد على صبرة، عماد ربيع محمد، خليفة حسن عبد الجيد، أحمد محمد عبد الرحيم، بدير فتحى محمد، على خليل حلمى، دياب عبد اللطيف محمد، أحمد ناجى محمد، حسن ابو غنيمة محمد، أشرف محمد عوض، أحمد محمد عبد الله، رجب عاطف عبد الرازق، جمال محمد سعيد، رمضان نادى أحمد عبد المقصود.