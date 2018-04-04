أردوغان: 160 ألف سورى عادوا إلى جرابلس والباب من تركيا







رويترز

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، فى مؤتمر صحفى مع بوتين وروحانى أن 160 ألف سورى عادوا إلى جرابلس والباب من تركيا.

قائلا" من لا يفهمون أن داعش والمسلحين الأكراد يخدمون نفس الهدف لا يمكنهم المساهمة فى إرساء سلام دائم فى سوريا ،وأضاف أردوغان أن الطريق إلى الأمام فى سوريا صعب لكن الأمل فى النجاح يزداد قوة.

وقال إن وحدة أراضى سوريا تعتمد على البعد عن جميع المنظمات الإرهابية فى إشارة إلى الدعم الأمريكى لمسلحين أكراد سوريين تعتبرهم تركيا أعداء لها.

وقال إردوغان كذلك إن الأمل فى النجاح يزداد قوة، مؤكدا أن تركيا وروسيا تتعاونان لإقامة مستشفى في تل أبيض بسوريا للنازحين من الغوطة الشرقية

وأدلى بتصريحاته هذه فى مؤتمر صحفى مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أعقاب قمة ثلاثية فى أنقرة بشأن سوريا.