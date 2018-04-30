4 فتيات ينظمن معارض "جانا رمضان" لتخفيض الأسعار بكفر الشيخ للعام الثانى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت صور الشباب والفتيات بمحافظة كفر الشيخ الذين يستقطعون من أوقاتهم الخاصة للعمل العام والعمل الاجتماعى، وتوفير احتياجات الأهالى، وتستحق تلك النماذج إلقاء الضوء عليها، ليحتذى الشباب والفتيات حذوهن، ومنهم 4 فتيات، ينتظرن شهر رمضان كل عام، لينظمن معارض لبيع السلع الغذائية والملابس، وفوانيس رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين، فى معرض "جانا رمضان"، وتستعد الفتيات لتنظيمه للعام الثانى على التوالى، لتوفير كل السلع بأسعار أقل من الأسواق وأقل من المعارض التى ستشهدها المحافظة، ولم تعتمد الفتيات على مؤسسة حكومية لتنظيم معرضهن، ولم يطلبن مساعدة من أحد، وقررن استكمال رغبتهن فى المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع.

قالت بيداء الحبشى خريجة كلية الآداب قسم علم النفس، برغم ظروفها الخاصة التى تمر بها، لأنها من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أنها تهوى العمل الاجتماعى، لأنها تجد فيه الراحة النفسية، بل إنها تشعر بالفخر بتلك الظروف التى جعلتها تقدم ما يفيد المجتمع، مؤكدة ليس هدفنا الكسب المادى ولكن هدفنا فقط رؤية الفرحة والسعادة على وجوه الأهالى وهم يقبلون لشراء السلع المنتجات بأسعار مخفضة تصل لـ40%، فنحن نتحمل الوقت والجهد للحصول على منتج متميز بأسعار مخفضة.

وأضافت أيه علاء المغازى، حاصلة على كلية التجارية "إنجليزى"، إنها فكرة اجتمعن عليها للمشاركة فى العمل العام، ولكن بشكل إيجابى، ولأنهن يشعرن بما تشعر به ربة المنزل المصرية من ارتفاع الأسعار وجشع التجار، فقررن تنظيم معرضين الأول قبل شهر رمضان، لتوفير كل السلع الغذائية، ومعرض آخر تحت عنوان "جانا العيد" لتوفير ملابس العيد بأسعار مخفضة، بدون عائد أو مكسب لهن لأنهم لا يهدفن للربح، وربحهن الوحيد الفرحة والسعادة التى ترتسم على وجوه ربات المنازل والأطفال وهم يقبلون على المعرض، ويهجرون الأسواق، ولأن الأمر ليس بالأمر السهل ينظمن المعرض لمدة يومين فقط، وسيكون هذا العام فى حديقة صنعاء يومى الاربعاء والخميس الموافق 9 و10 مايو المقبل، لتوفير كل السلع الغذائية وفوانيس رمضان للأسر بكفر الشيح دون اللجوء للأسواق والتخفيضات الوهمية، وابتزاز التجار.

وقالت أميرة سعد الجديلى، حاصلة على كلية التربية النوعية، فكرة اعتمدنا على الله فى تنفيذها تنظيم المعارض المخفضة، وخاصة قبل شهر رمضان ووجدنا إقبالاً كبير فى أول معارضنا "جانا رمضان" العام الماضى، وتكلفنا مبلغا كبيرا فى سبيل تحقيق هدفنا، ولكن أثناء تنظيم المعرض نجد سعادة كبيرة، فى المشاعر اكبيرة التى نجدها فى كل المترددين على المعرض، مؤكدة أنها تدعو كل الشباب والفتيات بالمشاركة فى الأعمال العامة والاجتماعية، لخدمة أسرنا والمساهمة فى تنمية بلدنا.

وقالت منى الدسوقى عمر، حاصلة على كلية الآداب قسم آثار، رحبت بفكرة إقامة المعارض الخيرية المخفضة لتوفير السلع للمواطنين، لمحاربة الغلاء وجشع التجار، مؤكدة أن رحلتهن بدأت فى تقديم خدمة اجتماعية من خلال إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعى لتجذب المواطنين للإقبال على معارض يجدون فيها ضالتهم من سلع مخفضة، مؤكدة أنهن فى طور الإعداد لمعرض قبل شهر رمضان لتوفير السلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة لمدة يومين فى حديقة صنعاء، ليستعددن لتنظيم المعرض الثانى بمنتصف رمضان للملابس.