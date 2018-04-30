21 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول21 سفينة خلال 24 ساعة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ويتراكى على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين ويتراكى على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين،وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.