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الإثنين، 30 أبريل 2018 12:56 م
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21 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الإثنين، 30 أبريل 2018 12:21 م
21 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة سفينة حاويات - ارشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول21 سفينة خلال 24 ساعة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن  وخروج 3 سفن ويتراكى على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين ويتراكى على الأرصفة  سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين،وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 


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