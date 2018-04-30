ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس وزراء اليابان القضايا الإقليمية والدولية

ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس وزراء اليابان القضايا الإقليمية والدوليةالإثنين، 30 أبريل 2018 03:33 م
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، الذى يزور الإمارات حاليا، مجمل القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - علاقات التعاون الاستراتيجى بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.
وكان رئيس الوزراء اليابانى قد وصل أمس الأحد إلى الإمارات فى مستهل جولته الشرق أوسطية التى ستشمل الأردن وإسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة.
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