وكيل وزارة الرى بسوهاج: لم نتلق بلاغات بشأن السيول.. وتطهير 6 مخرات للسيول

وأضاف وكيل وزارة الرى فى تصريح خاص خاص لـ "اليوم السابع"، إن المديرية قامت بتطهير 6 مخرات سيول بنجوع مازن بمركز دار السلام والكوثر والسلامونى، مؤكدا على أنه تم تجهيز جميع المعدات الخاصة تحسبا للسيول من كراكات ولوادر وقلاب وتم تمركزهم فى مصرف أخميم البحرى .

ومن جانب آخر اتخذت محافظة سوهاج جميع الإجراءات الاحترازية تحسبا للسيول، وأعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إخلاء 5 مناطق بالمحافظة تحسبا للسيول وسوء الأحوال الجوية.