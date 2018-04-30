وكيل وزارة الرى بسوهاج: لم نتلق بلاغات بشأن السيول.. وتطهير 6 مخرات للسيول

وكيل وزارة الرى بسوهاج: لم نتلق بلاغات بشأن السيول.. وتطهير 6 مخرات للسيولالإثنين، 30 أبريل 2018 11:48 م
سيول - ارشيفية
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أكد المهندس صابر البركاوى وكيل وزارة الرى بسوهاج، أنه لم يتلق أى بلاغات حتى الآن بشأن سوء الأحوال الجوية، مشيرا الى أن الأوضاع مستقرة فى محافظة سوهاج ولم يحدث سقوط أمطار أو وجود رياح أو أتربة .
وأضاف وكيل وزارة الرى فى تصريح خاص خاص لـ "اليوم السابع"، إن المديرية قامت بتطهير 6 مخرات سيول بنجوع مازن بمركز دار السلام والكوثر والسلامونى، مؤكدا على أنه تم تجهيز جميع المعدات الخاصة تحسبا للسيول من كراكات ولوادر وقلاب وتم تمركزهم فى مصرف أخميم البحرى .
ومن جانب آخر اتخذت محافظة سوهاج جميع الإجراءات الاحترازية تحسبا للسيول، وأعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إخلاء 5 مناطق بالمحافظة تحسبا للسيول وسوء الأحوال الجوية.
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