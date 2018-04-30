وكيل "زراعة الغربية": توريد 81 ألفا و385 طن قمح بالشون والصوامع

أكد المهندس على البيومى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم توريد 81 ألفا و385 طن قمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، البالغ عددها 25 صومعة وشونة، بالمقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى.

أضاف البيومى، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" اليوم الإثنين، أن ما تم حصاده حتى الآن 76500 من إجمالى 134 ألفا و963 فدانا منزرعة بالقمح هذا العام، مشيرا إلى أن المديرية قامت بازالة 140 مشتل أرز مخالف بنطاق المحافظة وتم تحرير محاضر مخالفة لأصحابها وإرسالها إلى مديرية الرى لتحصيل الغرامات على مرتكبيها.