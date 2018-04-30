وكالة تنفى وقوع هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية إيرانية بسوريا







رويترز

نفى مصدر إيرانى تقاريرعن هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية إيرانية فى سوريا ومقتل مستشارين إيرانيين، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.

وأفادت تقارير نشرت اليوم عن سقوط 26 شخصا موالين للحكومة السورية فى دمشق معظمهم إيرانيون فى القصف الصاروخى الذى استهدف مساء الأحد مواقع عسكرية للنظام فى محافظتى حماة وحلب، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الإثنين.

وقال المرصد إن القصف الصاروخى الذى استهدف اللواء 47 فى محافظة حماة بوسط سوريا، أوقع 26 قتيلا بينهم أربعة سوريين و"غالبية ساحقة" من الإيرانيين، مرجحا أن يكون ضربة إسرائيلية، بعدما كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية أفادت عن سقوط "صواريخ معادية" من غير أن تحدد الجهة التى أطلقتها.