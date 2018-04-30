وصول 113 ألف طن سلع إستراتيجية إلى ميناء الإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

صرح رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الإثنين، فى حركة السفن والشاحنات، واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجرى تفريغ السفينة "فيليستا" المحملة بــ 63 ألف طن قمح، قادمة من روسيا، والسفينة "يهاى" المحملة بـ 32 ألف طن قمح قادمة من رومانيا، والسفينتين "راما جاز"، و "باليرك جاز" المحملتين بـ، 18 ألف طن غاز قادمتين من قبرص والجزائر، كما يجرى تفريغ العبارة "كابريكورتس" المحملة بــ 900 سيارة قادمة من سنغافورة، ووصلت العبارة "جراند كولونيا" قادمة من إسبانيا وعلى متنها 800 سيارة .

وأضاف الغندور فى بيان له، أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 128 سفينة، وغادرت الميناء 13 سفينة، ووصلت 12سفينة، وتراكى على الأرصفة 40 سفينة، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات، دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخرجت 100 شاحنة قمح محملة بــ 3 آلاف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون ومائتين وستة وسبعون ألف طنا منهم 364 ألف طن قمح .