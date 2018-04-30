وصول سفينة SUNSHINE لتفريغ 4496 طن رخام بميناء غرب بورسعيد







بورسعيد – محمد فرج

وصلت سفينة البضائع SUNSHINE والتى تحمل جنسية توجو إلى ميناء غرب بورسعيد لتفريغ 4496 طن رخام.

وذكرت هيئة موانئ بورسعيد خلال بيان أن سفينة البضائع SUNSHINE يبلغ طولها 94 متر والغاطس 6،8 مترا وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء لإنهاء تفريغ 4496 طن رخام بالميناء.