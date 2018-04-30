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الإثنين، 30 أبريل 2018 02:13 م
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وزير الخارجية اللبنانى: مشاركة إيجابية للمغتربين فى الانتخابات النيابية

الإثنين، 30 أبريل 2018 02:08 م
وزير الخارجية اللبنانى: مشاركة إيجابية للمغتربين فى الانتخابات النيابية وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل


بيروت (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل، "إن مشاركة المغتربين فى الانتخابات النيابية اللبنانية تمت بشكل مقبول وهى تدل على أن هناك حماسا لدى اللبنانيين".

وأفاد باسيل ، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين ، بأن نسبة المقترعين فى أستراليا بلغت 58% وفى أوروبا 5ر59% وفى أفريقيا 68% وأمريكا اللاتينية 45% وأمريكا 55% والدول العربية حوإلى 69%.

وكشف أن تكلفة العملية الانتخابية فى 39 دولة بلغت مليونا ونصف مليون دولار فيما بلغت تكلفة عملية تسجيل اللبنانيين فى الخارج 40 ألف دولار.

 


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