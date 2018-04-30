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وزير الخارجية اللبنانى: الأعداد المشاركة فى الانتخابات بأستراليا والدول العربية مقبولة

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:30 ص
وزير الخارجية اللبنانى: الأعداد المشاركة فى الانتخابات بأستراليا والدول العربية مقبولة انتخابات اللبنانين فى فرنسا


أ ش أ
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 قال وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل إن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وبعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات أبديا إعجابهما بسير العملية الانتخابية النيابية فى الخارج.

وأكد باسيل - فى تصريح اليوم - استحالة تزوير الانتخابات كون صناديق الاقتراع فى الخارج داخل أكياس مختومة والصناديق بحد ذاتها مختومة والمغلفات داخلها مختومة أيضا بالشمع الأحمر.

واعتبر أن الأرقام فى أستراليا والدول العربية مقبولة داعيا من لم يستطع التصويت فى الخارج إلى المجيء إلى لبنان والمشاركة فى الانتخابات فى 6 مايو المقبل. 
وقال " نحن نعيش ساعات طويلة من الفرح المشترك بين كل اللبنانيين فى الداخل والخارج، لأن كل صوت ينزل فى صندوق الاقتراع فى الخارج هو صوت للبنان وانتصار له".

 

 


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