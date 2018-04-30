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وزير التضامن تفتتح وحدة علاج الإدمان بجامعة المنصورة

الإثنين، 30 أبريل 2018 11:13 ص
وزير التضامن تفتتح وحدة علاج الإدمان بجامعة المنصورة محافظ الدقهلية والدكتورة غادة والى


الدقهلية ـ محمد حيزة
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افتتحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، وحدة خاصة لعلاج الإدمان بجامعة المنصورة ، والتى تقوم بخدمة جميع محافظات الدلتا.

 

رافقها خلال الافتتاح، الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة، والمهندس مختار الخولى السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، الشعراوى كمال موسى مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

 

وتعتبر مستشفى المنصورة الجامعى أول مستشفى حكومى بالدقهلية تقوم بتشغيل وحدة خاصة لعلاج الإدمان وتقوم بخدمة جميع محافظات الدلتا.

 

تضم وحدة علاج الإدمان 30 سرير مقسمة إلى 10 أسرة لطرد السموم و20 سريرا للتأهيل النفسى، كما أن الوحدة مزودة بصالة ألعاب رياضية وصالة أنشطة ترفيهية وقاعة للجلسات النفسية الجماعية، ومكان لممارسة الرياضة الحرة، وملعب كرة قدم لمزيد من النشاطات للمرضى.


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